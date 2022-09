Unterwegs mit Thomas «Baldrian» Leuenberger

Schock-Diagonose Leukämie

2012 musste Thomas Leuenberger eine Vollbremsung machen. Als er einmal mehr mit dem Circus Roncalli in Deutschland tourte, merkt er, dass sein Körper energielos war. «Auf dem Velostreifen sorgte ich für Stau, hatte keine Kraft mehr ‹i mine Scheiche›.» Diagnose: akute Leukämie. Er muss sich dreimal einer Chemotherapie unterziehen, ist mehrere Monate ausser Gefecht. «Die damalige Erkrankung sehe ich heute als Bereicherung», sagt er. Denn in der schweren Zeit fand er mit Lachen sein eigenes Heilmittel. «Der Humor war eine meiner Ressourcen, die ich für den Selbstheilungsprozess aktivieren konnte.» Leuenberger schreibt daraufhin mit seiner Frau ein Referat, «Humor trotz Krebs». Noch heute wird er etwa an Fachtagungen für die Krebsliga und für Palliativveranstaltungen gebucht, oft kombiniert mit einem Baldrian-Auftritt. Zudem nimmt er seither am Race for Life (11. 9.) teil, dem Benefiz-Velomarathon zur Unterstützung Betroffener. «Weil ich die Wirkung von Humor in schwierigen Zeiten selber erlebt habe, kann ich die Erfahrungen nach aussen tragen.»