Teamwork steht über allem

In weniger als einem Jahr gilt es ernst. Am 2. Juli werden die Spiele in der Schweiz angepfiffen. Qualifizieren müssen sich die Schweizerinnen als Gastgeberinnen nicht. Noch ist die Bilanz unter Sundhage in den Testspielen durchzogen: Im Juni kassiert das Team eine Niederlage gegen Ungarn. Doch im Juli gelingt mit einem 2:0 gegen die Türkei der Aufstieg in die höchste Liga der Nations League. In wenigen Tagen stehen aussagekräftigere Tests an – gegen die Weltklasseteams Australien (25. 10., Zürich) und Frankreich (29. 10., Genf ). Dem SFV ist mit der Verpflichtung des hochdekorierten Weltstars ein Transfercoup gelungen: Als Spielerin führt Sundhage ihr Heimatland 1984 zum EM-Titel.