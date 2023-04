Am Samstag fand bei der deutschen Casting-Show «Deutschland sucht den Superstar» die erste Live-Performance der Kandidatinnen und Kandidaten auf der Bühne statt. Mit dabei auch der 19-jährige Lorent Berisha aus Luzern. Die Sängerinnen und Sänger gaben Songs der bisherigen Siegerinnen und Sieger von «DSDS» zum Besten und Lorent sorgte mit «Now or Never» des Siegers Mark Medlock aus dem Jahr 2007 für Jubelstürme sondergleichen. Am Ende seines Auftritts passiert dann das, womit Lorent wohl nicht gerechnet hat: Er bekommt eine Standing Ovation – vom Publikum und von der Jury.