Der Manager von Einsiedeln 

In allen Aufgaben defizitär

Als Abt hat Federer mehrere Hüte auf. So ist er gemäss der Regel des heiligen Benedikt spiritueller Vater der Klostergemeinschaft und Mönch, der wie seine Mitbrüder am klösterlichen Leben teilnimmt. «Zumindest dann, wenn ich zu Hause bin. Aber ich bin eben nicht immer zu Hause», sagt er. Abt Urban ist auch das Gesicht des Klosters nach aussen, er pflegt Kontakte in die Politik und in die Wirtschaft, hält Vorträge und eröffnet Kunstausstellungen.



Dieses Repräsentieren ist für das Kloster von grosser Bedeutung: Weil es privatrechtlich organisiert ist, erhält es keine Kirchensteuern und muss das Geld für seinen Unterhalt selbst aufbringen. Bei manchen Projekten wie etwa der soeben abgeschlossenen Sanierung des Klosterplatzes hilft zwar auch die Denkmalpflege aus, den grössten Teil aber übernimmt das Kloster. Spenden sind dabei seit jeher zentral.



Abt Urban macht keinen Hehl daraus, dass das eine Herausforderung ist; insbesondere während der Coronapandemie seien die Spenden eingebrochen. «Stellen Sie sich vor, wenn Sie 800'000 Besucherinnen jährlich haben – und dann kommen plötzlich nur noch eine Handvoll.» Zwar hätten sich die Finanzen seither etwas erholt, aber das Kloster sei in all seinen Aufgaben defizitär.