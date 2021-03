Wie so oft in unserem lieben Land dauerte es ein bisschen, bis man zu neuen Schlüssen kam. Aber dann, wenn die Meinungen mal gemacht sind, geht es rasch vorwärts. Das war auch in den 70er- und den 80er-Jahren so. Der Bundesrat setzte eine Expertenkommission zur Behandlung des Familienrechts ein. In der Folge wurden das Eherecht, das Erbrecht, das Scheidungsrecht geändert. In den 90er-Jahren wurden bei der 10. AHV-Revision die Betreuungsgutschriften geschaffen. Wir Frauen im National- und Ständerat hielten zusammen, von links bis rechts, alle vertraten wir die Neuerungen. Das beeindruckte wohl auch manch einen unserer Kollegen.