Der Medaillenwahnsinn von Saalbach!

Besseri Schoggi

Diese WM hat nicht nur einen Odi als Ass im Ärmel. Sondern ein Team, so tief, so breit, so hungrig wie nie zuvor: einen Meillard. Einen Tumler. Eine Holdener. Eine Rast – um nur einige zu nennen. Was für eine Equipe! Was für ein Spirit! Sie alle schreiben Geschichte, die zurückkatapultiert in die magische Zeit von Crans-Montana 1987.