«Der Name Leo ist ein Zeichen»

Martin Werlen war von 2001 bis 2013 Abt von Einsiedeln. Heute ist er Leiter der Propstei St. Gerold in Österreich. Mit seinem Team hat er das älteste bewohnte Gebäude in Vorarlberg umgebaut. Nun ist es ein Begegnungsort mit modernen Elementen und 1000-jähriger Geschichte. Wann immer möglich mischt sich Pater Martin unter Leute. Weil die Verbindungen des öffentlichen Verkehrs miserabel sind – er macht sich für eine Verbesserung stark –, ist der Benediktiner oft per Autostopp unterwegs: «Vor Kurzem durfte ich zum ersten Mal in meinem Leben in einem Porsche sitzen!» Der Lenker habe ihn dann an einem Sonntagnachmittag zu einem Kaffee eingeladen. «Weil alles andere zu war, landeten wir im McDonald’s.»