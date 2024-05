«Wir hatten eine Situation, in der ich echt sauer auf dich wurde», meint Christina Hänni. «Da hast du mich so aufgeregt, weil da einfach zu sehr der nette Schweizer in dir durchgekommen ist.» Wie bitte? Christina Hänni geht näher darauf ein und erinnert sich an eine Situation mit ihren Eltern, in der Luca seinen Schwiegereltern unbedingt gefallen wollte: «Ich habe da gedacht: ‹Ich bin deine Frau! Du solltest zu mir halten!›»