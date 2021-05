Der neue Chef-Koch

Corona und der Lockdown haben sich auch auf das Einkaufsverhalten ausgewirkt – so viel selbst gekocht haben viele von uns noch nie. War Coop eine Gewinnerin der Pandemie?

So würd ich das nicht ausdrücken. Aber wir sind zum Glück gut aufgestellt. Wir haben die Supermärkte, die offen blieben – und die Fachgeschäfte wie Interdiscount oder Body Shop, die im Lockdown geschlossen waren. Im Grosshandel, bei der Belieferung von Gastrobetrieben, haben wir gelitten. Und natürlich auch bei unseren Coop- und Marché-Restaurants, bei denen die Mitarbeitenden teilweise seit fünf Monaten in Kurzarbeit sind. Ich glaube, wirkliche Gewinner gab es in dieser Pandemie nicht. Wir sind solide durchgekommen. Nun hoffe ich, dass bald wieder mehr Normalität einkehrt, wir uns wieder treffen und reisen können. Ich würde gern mal unsere Einkaufsbüros in Spanien und Italien besuchen – und unser neues in Vietnam. Die echten Kontakte fehlen.