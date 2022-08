Was ist für dich ein absoluter Dealbreaker bei einer Frau oder in einer Beziehung?

Was gar nicht geht, ist, wenn jemand in einer Beziehung fremd geht. Das kommt für mich überhaupt nicht in Frage und ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, wie jemand so etwas machen kann. Wenn du nämlich vor dem Moment stehst, dann hat es glaub ich genug andere Probleme in der Beziehung, die man schon längst hätte ansprechen können. Und in der Kennenlern-Phase ist es halt einfach, wenn du merkst, dass alles irgendwie zu verklemmt ist und es harmoniert nicht so, dann weisst du eigentlich auch, dass sich das nicht ändern wird. Das Beste ist doch, wenn sich alles ganz locker und natürlich entwickelt und es sich überhaupt nicht fremd anfühlt und man das Gefühl hat, man würde sich schon seit zehn Jahren kennen.