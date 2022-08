Was für ein Photo-Finish! Nach einem packenden Kampf, der mal in die eine, mal in die andere Richtung geht, gelingt dem Sörenberger Wicki (25) der entscheidende Wurf – er kann Matthias Aeschbacher (30) ins Sägemehl werfen und ist somit zum ersten Mal Schwingerkönig. Zuvor hatte der Entlebucher die Schwergewichte Alpiger, Rychen, Odermatt und Burger bewzingen können und war deshalb in den Schlussgang eingezogen.



Bereits vor drei Jahren, am ESAF 2019 in Zug, war Wicki kurz davor, sich krönen zu können. Nachdem er souverän durchmarschiert war, scheiterte er erst am souveränen Christian Stucki (37). Spätestens da war klar: Wicki will mehr!



Es ist ein Sieg für die Geschichtsbücher: Zum ersten Mal seit 36 Jahren kommt der Schwingerkönig aus der Innerschweiz – 1986 hatte Harry Knüsel die Krone für den Innerschweizer Verband geholt. Damit geht eine Art Berner Ära zu Ende: Seit 2010 kamen die Könige jeweils aus dem Hauptstadt-Kanton. Damit ist nun Schluss – der Grund heisst Joel Wicki.