Der neue Star am Country-Himmel

Auf die Frage, was sie an Dennis am meisten liebt, antwortet Amber spontan: «Alles! Ohne ihn wäre ich nicht da, wo ich heute bin.» Nachdenklich fügt sie an: «Bevor ich ihn kannte, zweifelte ich an meiner Musik, traute mich nicht mal, einen Cowboyhut aufzusetzen. Country ist hierzulande noch nicht sehr verbreitet.» Das will sie ändern: «Ich möchte Brücken bauen und fühle mich dem Country näher als je zuvor.» Sagts, setzt ihren Cowboyhut auf, schlüpft in die Lederstiefel und steigt die knarrende Holztreppe hinab.