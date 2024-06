Was bremst Sie aus?

Wie bei jedem Sportler sind es wahrscheinlich Verletzungen. Bei der Europameisterschaft 2023 hatte ich ein angerissenes Band am Ellbogen und musste deswegen immer wieder Trainingspausen einlegen. Und mein Kopf warnte mich ständig, aufmerksam zu sein, da ich Schmerzen hatte. Ich konnte nicht 100 Prozent geben. Und obwohl ich das Fechten liebe, gibt es Momente, in denen ich demotiviert bin. Das passiert nicht oft, aber wenn es passiert, denke ich an meine Ziele und Träume und was ich noch erreichen möchte. Das hilft.