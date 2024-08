Der neue SVP-Asylchef Pascal Schmid ganz privat

Nur wenige Schritte von der Grenze zu Deutschland entfernt, liegen Pascal und Rahel Schmid im Liegestuhl an der Strandbar. Ihre Sommerferien in London fielen aufgrund seiner neuen Position ins Wasser. «Ich bin froh, dass Rahel mein politisches Amt nicht nur akzeptiert, sondern auch mitträgt», sagt er. Seit Schmid im Herbst in den Nationalrat gewählt wurde, hat die selbstständige Coiffeuse ihr Pensum im eigenen Salon in Weinfelden um zehn Prozent reduziert. So könne sie ihn ab und zu nach Bern an die Session begleiten. Und einen Teil seiner Mails beantworten. «Haare schneiden tue ich aber immer noch lieber», sagt sie und lacht herzhaft.