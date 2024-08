Was macht ein Eishockeyspieler in den heissen Sommerferien? «Viel», lautet die Antwort von Jonas Siegenthaler (27) im aktuellen SI.Talk. «Am Morgen steht meist Training im Kraftraum auf dem Programm – am Nachmittag geniesse ich ein Bad im Fluss oder mache Hausarbeit.» Doch der Verteidiger der NHL-Mannschaft New Jersey Devils kümmert sich in der Spielpause nicht nur um sich, sondern gibt auch der Hockeyjugend etwas zurück und leitet Camps für Kinder – in der Schweiz und auch in Thailand, wo seine Mutter geboren ist. Eishockey in Thailand klingt exotisch und ist es auch. «Aber ich war überrascht, wie professionell dort alles organisiert war, die Eishalle war super», so Jonas Siegenthaler.