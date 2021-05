Der Restauranttester, der auch Putze und Philosoph war

So hat man den Leuten Bumann zufolge manchmal schlichtweg ins Gewissen reden, sie aufwecken müssen. Das Aufrütteln sei notwendig in so einer Situation, «man ist so in sich gefangen in seinen Sorgen, Nöten und Problemen», findet Bumann, sodass erst das Wachrütteln den nötigen Erfolg bringe. «Auch den Menschen musst du ab und zu schütteln, auf die richtigen Knöpfe drücken, damit er merkt: Jetzt ist der Zeitpunkt da, wo ich anders funktionieren muss, um in die Erfolgsspur zu kommen.»