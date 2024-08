Mundartrocker Megawatt traten bei den Olympischen Spielen auf

16-Stunden-Odysee zwischen Paris und der Heimat

Eine echt heisse Geschichte war dann auch die Rückreise. Bäume, die durch einen Sturm auf die Geleise zwischen Paris und Dijon gefallen waren, und ein Zug, der in diesen Baum fuhr, legten am Mittwoch den Zugverkehr zwischen Paris und Basel lahm. 80'000 Reisende waren von Verspätungen und Ausfällen betroffen. Glücklicherweise gab es keine Verletzten. Doch am selben Tag per TGV in die Schweiz zu kommen, war unmöglich.