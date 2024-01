Andy Ibach

Nicht alles öffentlich zugänglich

Ibachs Sammelleidenschaft beginnt früh mit Zeitungsausschnitten über Rockstars – wie zum Beispiel einem Bericht über den Tod von Elvis Presley 1977 oder einem Artikel über das Rolling-Stones-Konzert im St. Jakobs-Stadion 1982. Dann zieht es ihn hin zu exklusiveren Stücken. «Ich wusste, dass Ron Wood, der Gitarrist der Rolling Stones, Hobby-Kunstmaler ist», erzählt er. «Als ich zum ersten Mal in Amerika war, habe ich eines seiner Bilder in New York gesehen, später dann nochmals eines auf Hawaii. Das hat mich so angeturnt, dass ich meinen Vater in der Schweiz anrief und sagte: ‹Ich brauche Geld.› So habe ich es gekauft.» Heute steht das Bild gerahmt und handsigniert in einer Nische im dritten Stock des L’Unique. Einem Ort, der nicht für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Denn hier lagern kostbarste und einzigartige Artefakte und Sammlerstücke der Rockgeschichte: ein Morgenmantel von Elvis Presley, der Löffel, in dem Nirvana-Sänger Kurt Cobain sein Heroin kochte, eine seltene Kunstgitarre von Eric Clapton und daneben eine von Buddy Guy.