«Du bisch as wert, dass du irgendwenn amol all dini Träum erlebsch»

Thomas Graf erfährt von einem brasilianischen Arbeitskollegen, dass ein bekannter Youtuber in Brasilien seinen VW-T1 verkaufen will und jeder mitbieten kann. Zuvor hatte dieser in über 90 Videos seine 608 000 Follower teilhaben lassen, wie er den Bus (Baujahr 1969) restauriert. «Ich dachte, wie gross kann da die Chance schon sein.» Thomas fragt Marion, ob er mitbieten soll, und macht am 12. September 2018 per Mail ein Angebot im mittleren vierstelligen Bereich. Neun Stunden später kam bereits eine Antwort, und Thomas meinte: «Duhu, Marion, wir haben ein Büssli in Brasilien.»