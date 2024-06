Im Dezember sollen die Gäste die Hotelzimmer voraussichtlich wieder beziehen und im Restaurant speisen können. Zukünftig werde die Gemeinde hoffentlich mehr Sicherheitsmassnahmen ergreifen, hofft Julen. «Ein Feuer hätten wir löschen können. Bei Wasser ist man in diesem Stadium wehrlos.» In der Not ist man in Zermatt aber füreinander da. Am Wochenende kamen viele Verwandte und Freunde, darunter auch Olympiasieger Pirmin Zurbriggen, und halfen beim Schaufeln. «Das ist einfach unglaublich und berührt uns sehr.» Der Zusammenhalt scheint stärker als die Kraft der Wassermassen – und schafft gleich ein neues Fundament für die Zukunft.