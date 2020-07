«In der Schule habe ich meinen Entscheid manchmal bereut»

In welchem Moment hast du realisiert, dass du das machst, was für dich richtig ist?

Ganz ehrlich: Eigentlich erst im letzten Ausbildungsjahr. In den ersten zwei Jahren war alles so neu für mich, es war eine herausfordernde Entdeckungsreise. Nun aber im Abschlusssemester merkte ich: Ich kann’s. Ich verstehe, was Pflege bedeutet, und es passt gut zu meiner Person. Auch meine Lebenserfahrung und kommunikativen Fähigkeiten sind goldwert in diesem Beruf.