Chicken Nuggets oder Brownies?

Wie ein Video der Geburtstagsüberraschung zeigt, servierte Koch Bolli dem Jubilaren nebst der süssen Zuckerbombe noch eine weitere Überraschungsportion. Über diese schien sich Zakaria ganz besonders zu freuen. Was diese XL-Portion beinhaltet, ist im Video nur unscharf zu sehen. Ist es eine Extra-Portion Chicken Nuggets? Hm, wohl kaum. Dann also doch eher eine Menge feiner Brownies, die Zakaria mit seinen Mannschaftskollegen teilen darf? So oder so – Zakaria schien sich über diesen ganz persönlichen «Food Heaven» zum 26. Geburtstag zu freuen.