Remo Forrer steht im Finale des ESC!

Hausbesuch bei der Schweizer ESC-Hoffnung So wohnt Remo Forrer

Am 13. Mai geht der Eurovision Song Contest in Liverpool über die Bühne. Mit dabei ist der 21-jährige Remo Forrer, der die Schweiz mit dem Song «Watergun» vertritt. Wir haben den Ostschweizer in seinem Zuhause in Niederwil besucht und zeigen, wie der Sänger wohnt.

Sina Albisetti