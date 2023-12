Diesen Abend lässt sich keine Sportlerin und kein Sportler entgehen. Wenn in den Zürcher SRF-Studios zur Verleihung der Sport Awards geladen wird, dann kommen sie alle. So auch dieses Jahr, wo sich Ski-Crack Marco Odermatt (26), Tennis-Star Belinda Bencic (26), die Leichtathletinnen Mujinga Kambundji (31) und Schwester Ditaji Kambundji (21), Zehnkämpfer Simon Ehammer (23) und Schwinger Samuel Giger (25) und viele mehr auf dem goldenen Teppich die Klinke in die Hand gaben.