Nun sind Sie für den Weltcup in Russland. Haben Sie nie überlegt, umzubuchen und zu Familie und Freunden in die Schweiz zu reisen?

Nein. Es geht noch um viel im Gesamtweltcup. Am 6. März gibts dann einen Empfang in meiner Heimat Wengen. Darauf freue ich mich natürlich.