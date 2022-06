«Der Thurgau ist ganz speziell»

Hausi, was ist am Thurgau so speziell, dass du immer darüber sprichst?

Hausi Leutenegger: Der Thurgau hat die grössten Äpfel und den besten Most. Er ist ein ganz spezieller Kanton. Und die Thurgauer sind diskret – sie hängen nicht alles an die grosse Glocke. Bis aber jemand akzeptiert wird, braucht es viel. Ich bin seit über 50 Jahren in den Medien – und irgendwie haben Thurgauer immer auf meinen Niedergang gluuret. Sie haben auf meinen Absturz gewartet und gewartet, bis sie es akzeptiert haben, dass ich oben bleibe. Wir waren acht Kinder – fünf Buben, drei Mädchen. Der Vater arbeitete in der Fabrik. Da entschied ich mich: Das mach ich nicht. Ich lernte den Beruf des Bauschlossers, doch bald kam ich auf die Idee, die Handwerker zu vermieten. Um Erfolg zu feiern, musste ich den Thurgau aber verlassen.