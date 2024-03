Eng verbunden

Der sportliche Ausflug an diesem Samstag ist eine richtige Familienangelegenheit. Drei Brüder, ein Cousin, ein Onkel und die Freundin eines Bruders sind mit von der Partie. Der älteste Bruder, Jean-Vincent, 30, arbeitet bei einer Bank und sitzt seit zwei Wochen im Gemeinderat von Vex VS. Der mittlere, David (27) bekam gerade sein Anwaltspatent überreicht und freut sich auf eine Weltreise. Der jüngste, Laurent (21) hat die Mittelschule abgeschlossen und ein Jurastudium in Fribourg angefangen. Mit dabei auch Cousin Marc (44). Der Hauptmann der Walliser Kantonspolizei ist ein erfahrener Patrouilleur. Onkel Joël (59) aus Evolène VS, ist Vater zweier Töchter. Die einzige Frau in der Gruppe ist Emilie (28). Die Freundin von David ist Juristin und kommt aus Fribourg.