«Der Tod meines Vaters hat mich krank gemacht»

In den kommenden Monaten will der Zürcher nun all seine Ängste und sein Trauma aufarbeiten – seelisch, körperlich und spirituell. «Ich mache verschiedene Therapien. Psychotherapie, Körperarbeit mit meinem Craniosacral-Therapeuten und Gespräche mit meiner Schamanin. Alles, was mir hilft, in meine Mitte zu finden.» Auch seinen Alltag hat Hanselmann massiv umgestellt. «Ich habe nicht mehr das Gefühl, etwas zu verpassen, wenn ich nicht an jedem Event auftauche. Ich habe mehr Ruhe gefunden und mehr zu mir selbst.»