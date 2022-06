Die FCZ-Frauen wurden am Pfingstmontag Meister – nach einer an Dramatik kaum zu überbietenden Finalissima gegen Servette. Wie fühlt sich das an?

Riana Fischer: Es war sofort nach dem Spiel eine grosse Erleichterung spürbar. Als wir im Mittelkreis standen und das Penaltyschiessen verfolgten, sagte ich zu den Spielerinnen neben mir: «Haltet mich bitte, wenn ich umfalle.» Es war wirklich dramatisch. Aber so die Meisterschaft zu beenden und sogar die Karriere, ist wunderbar.