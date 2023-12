Dölf Ogi ist mächtig sauer auf das Internationale Olympische Komitee. Sie auch?

Ich bin nicht sauer, aber natürlich enttäuscht. Doch wir haben vom IOC einen Sonderstatus erhalten und damit eine sehr gute Perspektive. Wenn wir weiterhin gemeinsam am gleichen Strick ziehen und unsere bislang sehr gute Arbeit fortsetzen, treten wir in den Privileged Dialogue und haben gute Aussichten, die Spiele 2038 zu kriegen. So nahe an Olympia war die Schweiz in den letzten 75 Jahren noch nie. Jetzt liegt es an uns: Können wir die vier vom IOC formulierten Anforderungen respektive Wünsche erfüllen? Wollen wir sie erfüllen?