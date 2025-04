«Sind hier nicht in Hogwarts»

Fabian Niemeyer, der neben seiner Ausbildung am Gymnasium in Biel BE auch fleissig an seinen eigenen Tricks arbeitet, träumt davon, eines Tages selbst ein professioneller und erfolgreicher Magier zu sein. «Auch wenn ich aktuell das Gymi mache, ist für mich klar: Ich will Zauberer werden, und Lionel ist mein grosses Vorbild», sagt Niemeyer. «Ich lerne jeden Tag von ihm.»