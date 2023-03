Behindertensession in Bern

«Packt uns nicht in Watte»

Er will die Behindertenpolitik revolutionieren. Der Zürcher Gemeinderat Islam Alijaj ist einer von 44 Teilnehmenden an der ersten Behindertensession in Bern. Warum mehr Betroffene mitentscheiden sollten und wann er seine Behinderung vergisst.