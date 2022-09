Deshalb ist Mario Balotelli ein Schweiz-Fan

Der Präsident des FC Sion, Christian Constantin (65), konnte den italienischen Profifussballer Mario Balotelli (32) als neuen Spieler verpflichten. Der italienische Star-Stürmer hat nun also von der türkischen Liga ins Wallis gewechselt und will auch gleich seinen offiziellen Wohnsitz in die Schweiz zügeln.



Bei diesem spektakulären Transfer war es wohl aber nicht nur der Wunsch eines Klubwechsels oder etwa das Geld, das den berühmten Italiener ins Wallis lockte. An der Pressekonferenz des FC Sion am Donnerstag entlarvte sich Mario Balotelli nämlich auch als grosser Schweiz-Fan.