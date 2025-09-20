«Didi hat die Tür richtig rausgerissen»

Mujinga Kambundji hat den WM-Final ihrer kleinen Schwester daheim beim Grossmami in Seftigen BE mitverfolgt. «Unsere Eltern waren in Tokio, die älteste Schwester Kaluanda (34) musste arbeiten und Muswama (29) war auf dem Weg nach London. Ich dachte, ich kann unser Grossmami doch nicht allein lassen», erzählt sie schmunzelnd. «Ich war schon nervös. Vor allem, als Didi dann vorne lag. Aber so ein Sprint ist ja schnell vorbei.» Sie lacht. Und sagt: «Es ist unglaublich. Unglaublich. Es gibt kein anderes Wort dafür. Wir freuen uns so für sie und gönnen es ihr von Herzen.» Dass sie im wichtigsten Rennen alles habe abrufen können, sei das Schönste, was man ihr wünschen könne. «Didi hat die Tür, die ich ihr vor vielen Jahren scheu geöffnet habe, richtig rausgerissen. Sie hat allen gezeigt, auch den nächsten Generationen, dass wir hier in der Schweiz genauso zu den Besten der Welt gehören, WM-Titel holen können. Es ist megaschön, dass sie das geschafft hat.»