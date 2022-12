Die Alinghi lernt fliegen

Stahlberg lebt alleine mitten in Barcelona, eventuell kommt seine Freundin, eine Lehrerin, nach dem nächsten Schuljahr nach. «Der Alltag der Power-Group besteht momentan vor allem darin, mit Velofahren und Krafttraining so fit wie möglich zu werden.» Ausserdem helfen alle Beteiligten beim Bereitmachen, Putzen und Verstauen des Boots, was gerne mal drei Stunden in Anspruch nimmt. Was nach einem riesigen Gewusel auf Deck aussieht, ist top organisiert: Jeder kennt seine Rolle. Dann werden per riesigem Kran zuerst die Segel, der Mast und schliesslich das Boot in eine Werft gehoben.