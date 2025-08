Genderbüebu laden zum Ländler-Fest

Während in Zürich an der Street Parade zu Techno-Beats getanzt wird, geht es im Wallis urchiger zu und her. Das Schwyzerörgeli-Quartett Genderbüebu aus Mund VS lädt bereits zum zweiten Mal zum eigenen Open Air nach Naters VS. «Der Event wurde im letzten Jahr eigentlich als Abschluss unserer Schweizer Tournee geplant. Und weil der Tag allen so gut gefiel, haben wir für dieses Jahr eine Zugabe angesagt», erzählt Simi Schnydrig (42), Bassist der Gruppe im Gespräch mit der Schweizer Illustrierten. Mit Erfolg: Die Veranstaltung mit Gästen wie Oesch's die Dritten ist bereits seit Monaten ausverkauft.