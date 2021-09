«Die Arbeit war sehr intensiv»

Michael Steiner, was hat Sie an der Geschichte der beiden Taliban-Geiseln David Och und Daniela Widmer fasziniert?

In den Schweizer Medien herrschte von Anfang an der Tenor, die beiden seien selbst schuld, wenn sie durch so gefährliches Terrain wie Pakistan reisten. Sie befuhren aber eine ganz normale Touristenroute, auf der Tausende von Reisenden schon unterwegs waren. Sie landeten ja schlussendlich 400 Kilometer von dem Ort entfernt, an dem sie verschleppt worden waren. Es kann ja kaum sein, dass die Taliban mehr oder weniger täglich Geiseln durchs halbe Land zerren. Die andere Ecke ist, dass die zwei – dadurch, dass sie einen Teil ihrer Gefangenschaft auf einem Hof verbrachten, in dem auch Frauen und Kinder lebten – einen Einblick in ein Leben und eine Kultur bekamen, die Aussenstehenden normalerweise verwehrt bleibt. So habe ich sie kurz nach ihrer Flucht und der Rückkehr in die Schweiz angerufen und gesagt, ich würde gern ihre Geschichte verfilmen.