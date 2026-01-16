Bevor der bekannte TV-Moderator zur Bekanntgabe der Sieger der Fach- und Publikumswahl des Schweizer Auto des Jahres 2026 übergeht, begrüsst er die Gastgeberin des heutigen Abends: Ringier-Medien-Schweiz-CEO Ladina Heimgartner (45). Ob sie auch ihre eigene Bulli-Geschichte im Gepäck habe, fragt Billeter die gebürtige Bündnerin. «Einen Bulli konnte ich mir früher nicht leisten. Aber als ich mit 18 meinen Führerausweis bekam, habe ich mir einen alten VW Polo gekauft und bin damit sofort nach Rom gefahren!», erinnert sich Heimgartner an die Anfangszeiten ihres Autofahrerlebens. Um danach auf die heutige Situation zu sprechen zu kommen: «Nicht nur unsere Medien-, auch Ihre Autobranche erlebt aktuell schwierige Zeiten», begrüsst sie die zahlreich erschienenen Gäste, «aber wir werden beide gestärkt die Transformation schaffen», macht Ladina Heimgartner Mut.