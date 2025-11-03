«Die Bahnpolitik ist verheerend»

Aber es schleckt doch keine Geiss weg, dass unsere Bevölkerung ständig wächst und wir in den Ballungszentren an die Kapazitätsgrenzen stossen.

So ein Quatsch! Hier, schauen Sie hinunter auf die Autobahn. Es ist jetzt 9.30 Uhr, sie ist etwa zu 20 Prozent ausgelastet. Und die Sitzplatzauslastung der SBB beträgt im Schnitt weniger als 30 Prozent. Wir haben heute hervorragende Tools, um eine Reise optimal zu planen. Dass die Aufregung übertrieben ist, zeigt auch das regelmässig bei der Bevölkerung erhobene Sorgenbarometer. Dort findet sich das Thema Verkehr nicht unter den 15 Problemen, die der Bevölkerung am meisten unter den Nägeln brennen. Wir diskutieren ständig über die Zehn-Millionen-Schweiz. Diese Menge entspricht gerade mal einem Vorort von Tokio. Ich war vor Jahren dort und habe gesehen, wie weiss gekleidete Männer die Passagiere jeden Morgen in die Züge hineinbugsierten. Das gehört in Japan zum Alltag. Von solchen Zuständen sind wir in der Schweiz noch weit entfernt.