«Damit du in einem olympischen Turnier Dritte wirst, musst du richtig gut spielen», weiss Nina Brunner. «Ich bin mega glücklich mit dieser Medaille und denke nicht, dass sie hätte aus Gold sein müssen. Die Olympia-Medaille ist mehr, als wir uns je erträumt haben.» Und Tanja Hüberli ergänzt: «Es ist pure Freude. Im ersten Moment dachte ich, o mein Gott, was passiert da grad. Das bleibt uns jetzt für immer.» Deshalb war auch rasch klar - sie werden im kleinen Final um Rang 3 noch einmal alles auspacken. Jetzt gönnen sich Tanja Hüberli und Nina Brunner ein bisschen Erholung. Die Teilnahme an den Europameisterschaften haben sie abgesagt. Ein Turnier in Hamburg wollen sie aber spielen, um dann optimal vorbereitet zu sein für die Schweizermeisterschaften. Und dann gehts auch mal ab in die Ferien. Konkrete Pläne haben die beiden aber noch nicht. Auch nicht für die weitere Zukunft als Team. «Wir sind nun am Ende eines Zyklus angekommen. Nun müssen wir auch darüber sprechen, wie es weitergehen soll.»