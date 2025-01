«Die Bedeutung nimmt nicht ab»

Mit Gesamtweltcupsieg und Disziplinensiegen in Abfahrt, Super-G und Riesenslalom hat der Skistar aus Nidwalden praktisch alles abgeräumt, was es abzuräumen gab. Ein Steigerungslauf – denn schon in den Jahren davor konnte dem 27-Jährigen kein anderer Schweizer Sportler das Wasser reichen. Trotzdem: «Odi» fiebert mit anderen mit! «Ich habe den Final der Eishockey-WM gesehen und ein Spiel der Schweizer Fussball-Nati an der EM in Deutschland live mitverfolgt. Und natürlich die Olympischen Spiele. Was der Sport an Emotionen hervorbringt, ist unbezahlbar!» Auch die Weltrekorde von Noè Ponti in einer Weltsportart wie dem Schwimmen seien eindrücklich, betont Odermatt.