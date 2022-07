Happy Birthday, Dölf und Toni!

O: Ich bin kein grosser Musikkenner. Doch ich weiss, du bist ein Pionier der Schweizer Popmusik, mit deinen Mundart-Liedern schafftest du es als Erster in die Hitparade. Ich war Bundesrat. Nun feiern wir am gleichen Tag unseren 80. Ich möchte nicht nochmals 20 sein. Du, Toni?

V: Sicher nicht! Welchen Reichtum an Erfahrungen hat unsere Generation sammeln können! Früher hätte man dafür fünfmal leben müssen. Nun abzutreten, wäre für mich okay. Aber ich habe keine Todessehnsucht. Ich hatte ein richtig tolles Leben – was will ich noch mehr. Es Bitzeli weiter lebe ich schon noch. Doch manchmal überlege ich mir: 90 werden, Jessesgott!

O: Wir wurden gegen Ende des Zweiten Weltkriegs geboren. Wir kamen in eine Phase, in der es nur vorwärts ging. Wir durften die beste Zeit erleben, die es gab. Dafür sind wir dankbar (Toni nickt). Wir lernten Anstand und Respekt, das war damals hoch angeschrieben. Leistung wurde honoriert, man sagte Danke. Diese Zeit möchte ich nicht missen. Deshalb bin ich bereit, das Alter zu akzeptieren und zu sterben. Doch vorher möchte ich noch viele interessante Momente erleben.