«Jöh, isch da än Herzige!» Als sie den kleinen Bernhardiner-Welpen in den Händen hält, kann Karin Keller-Sutter (59) ihre Freude nicht zurückhalten. Die Bundesrätin ist zur Barry-Stiftung nach Martigny VS gereist, um ihren Patenhund Zeus zu besuchen. Ein kleiner Abstecher bei den sieben Welpen, die vor zwei Wochen geboren sind, liegt auch noch drin. Zeus wartet draussen im Zwinger. Als seine berühmte Gotte ankommt, springt er ihr mit seinen 77 Kilo freudig entgegen. Keller-Sutter tätschelt den vierjährigen Bernhardiner-Rüden. «Wenn Zeus richtig an der Leine zieht, kann man nichts mehr machen», sagt sie und fügt hinzu: «Trotzdem einfacher zu bändigen als einige Politiker.» Und wahrscheinlich auch als einige Banker. Beim Spaziergang mit Zeus in Plan-Cerisier inmitten der Rebberge schaut Karin-Keller Sutter zurück auf die ersten acht Monate als Finanzministerin.