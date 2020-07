Nach einer langen Car-Anreise empfängt die Bundesrätin die Wanderschar am Montag, 27. Juli 2020, um 10.15 Uhr in Binn VS. «Ich freue mich Corona bedingt ganz speziell, dass diese Wanderung stattfinden kann», begrüsst Viola Amherd die Leserinnen und Leser. Als ehemalige Präsidentin des Landschaftsparks Binntal weiss die heutige VBS-Chefin sehr viel über dessen einmalige Natur- und Pflanzenvielfalt. «Ich habe diese Landschaft kennen und schätzen gelernt. Es ist definitiv ein Gebiet, das sich sehr lohnt zu sehen», verspricht sie vor dem Abmarsch.