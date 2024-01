«Die Degradierung hat  mich weitergebracht»

Er weiss um seine imposante Erscheinung und ist im Reinen damit, hat gelernt, seinen «Doppelmeter» erfolgreich zu nutzen. Und so will er diese Saison einfach sein Bestes geben. Resultatmässig hat er sich keine grossen Ziele gesetzt. «Im Slalom kann es so schnell gehen. Da fädelst du mal eben ein, und alles ist vorbei.» Das Hauptziel ist es, gesund zu bleiben. Und Spass zu haben. «Jedes Weltcuprennen, das ich gewinnen kann, ist ein Erfolg», meint er. Und mit 13 Slaloms stehen in dieser Saison so viele Rennen in seiner Paradedisziplin auf dem Programm wie noch nie. «Die Slalomkugel zu gewinnen, das wäre natürlich schon schön», fügt er dann doch noch hinzu. Mit 31 Jahren hat der Walliser noch einige gute Jahre als Skirennfahrer vor sich. Und er will sie alle mitnehmen.