Polit-Sensation in Oberägeri

Die doppelten Dittlis

Beide sind jung, beide haben Jus studiert, und beide wollen in die Kantonsregierung: Valérie Dittli hat den Sprung in der Waadt bereits geschafft. Ihre Schwester Laura tritt im Herbst in Zug an. Ein Besuch auf dem elterlichen Hof in Oberägeri zeigt: So gleich sind die Bauerntöchter gar nicht.