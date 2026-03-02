SRF prüft «vorsorglich alternative Szenarien»

In einen Bunker muss er sich dann allerdings nicht begeben, sondern in einen fensterlosen Raum, was bei ihm das Badezimmer sei. Sein Hotel liege etwas ausserhalb der Stadt, «ausser Sanddünen gibt es hier nicht viel, wo man sich verstecken könnte». Ob er infolge der Angriffe je Angst um sein Leben hatte? «Bei den ersten Explosionen und wenn ein Raketen-Alarm abgeht, zuckst du schon zusammen und hast auch Angst. Aber man kapiert sehr schnell, dass das Militär hier scheinbar alles abfängt. Das gibt einem eine gewisse Ruhe. Und man entwickelt eine riesige Dankbarkeit, in einem sicheren Land wie der Schweiz leben zu dürfen.»