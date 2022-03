Naomi Lareine wuchs als Tochter eines Schweizers und einer Französin mit zwei Geschwistern in Wallisellen, Dübendorf und Bern auf – ihre Mutter ihrerseits war adoptiert worden und stammt aus Westafrika. Wegen des Berufs ihres Vaters – der ehemalige Eishockey-Profi Martin Bruderer – ziehen sie oft um. «Wallisellen ist mein Herzensort. Hier lebten wir in einer guten Siedlung.» Auch die Grosseltern väterlicherseits wohnen in der Nähe. Als ihre Mutter psychisch erkrankt, findet Klein Naomi bei ihnen Halt. Zudem spielt ihr Grossvater Klavier, was Naomi fasziniert. Sie hört und schaut «Papi» – angelehnt an Frankreich, wo die Grosseltern Mami und Papi genannt werden – einfach zu und beginnt autodidaktisch das Instrument zu lernen. «In meiner Wunschvorstellung hat mich auch meine mütterliche Seite musikalisch geprägt», sagt Lareine, die unbedingt einmal in ihre andere Heimat Senegal reisen will.