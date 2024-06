Lauter geknickte Gesichter auf der Bühne in der Swiss Arena in Kloten ZH. Der Schweizer Eishockey- Nati ist die Enttäuschung über verpasstes WM-Gold anzusehen. Die Spieler blicken auf 1500 jubelnde Fans, die enthusiastisch Schweizerfähnli schwingen. Ehre, wem Ehre gebührt. «Wir sind stolz auf euch», steht auf Plakaten, die Meute singt Stadionlieder und ruft lauthals «Hopp Schwiiz!». Zum vierten Mal landet die Schweiz auf Platz 2, hat es allein in den letzten elf Jahren drei Mal in den Final geschafft. 2013, 2018 und 2024 – diese Finalniederlage fühlt sich besonders bitter an. Andres Ambühl (40), der älteste Spieler der Nati, hat zwei WM-Silbermedaillen. Er sagt: «2013 war es eine Überraschung, dass wir überhaupt so weit gekommen sind. Doch jetzt waren wir überzeugt, dass wir gewinnen, und deshalb tut es so weh.»