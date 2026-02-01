Die Erfolgsgeschichte der E. Schellenberg Textildruck AG im Zürcher Oberland

Rund 120 Mitarbeitende beschäftigt das Unternehmen: 100 in der Produktion, vier tüfteln in der hauseigenen Entwicklungsabteilung an Innovationen, der Rest ist mit administrativen Aufgaben betraut. Hierarchien hält Urs Schellenberg bewusst flach, er setzt auf Eigeninitiative und Mitverantwortung. Sein Credo: «Mit den Besten arbeiten.» Dabei nimmt er auch soziale Verantwortung wahr. So integrierte die Firma bisher eine Handvoll IV-Bezüger wieder voll ins Erwerbsleben, was ihn besonders stolz macht. Sich selbst sieht Urs Schellenberg denn auch nicht als klassischen CEO. Als ihn kürzlich jemand nach seinem Titel fragte, antwortete er: «Ich bin MFA – Mädchen für alles.» Eine Selbstverständlichkeit ist für ihn, auch mal am frühen Sonntagmorgen um sechs den Dampfkessel in der Produktionshalle persönlich einzuheizen.